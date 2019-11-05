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РИА Новости

Эксперт прокомментировал новое сокращение Ираном обязательств по СВПД

11:27 05.11.2019 (обновлено: 11:28 05.11.2019)
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Очередное сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке закономерно, но динамика тревожная, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
Ранее во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран с 6 ноября начнет использование центрифуг на объекте в Фордо, запрещенное ядерной сделкой.
Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.
"Все закономерно. Ничего революционного здесь нет. Хотя динамика, конечно, тревожная. Иранцы уже давно заявили, что в случае, если США не отменят ранее введенные санкции, будут постепенно выходить из своих обязательств по СВПД. Это очередной шаг к выходу Ирана из сделки", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Сделка уже дышит на ладан, потому что один из ключевых участников – США – из нее вышел и ввел масштабные санкции против Ирана, которые серьезнейшим образом подрывают его экономику. А отмена санкций была ключевым условием для Ирана. Получается, что Иран соблюдал сделку и сейчас еще не совсем из нее вышел, а другая сторона свои обязательства нарушает и выдвигает требования. Это подрыв доверия, теперь к любым сделкам с США в Тегеране будут относиться большим подозрением", - пояснил Тимофеев.
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Эксперт выразил опасения, что у Тегерана не останется другого выхода кроме как идти на эскалацию, так как санкционное давление будет нарастать и экономическое положение в стране очень сложное.
"В таких ситуациях государство загоняется в угол, ну а загнанный в угол игрок – это игрок опасный. Иран просто будет точечные силовые акции предпринимать или поддерживать, ничего другого ему не остается. Конечно, Ормузский пролив вряд ли будут перекрывать, но такие небольшие силовые действия будут. Это будет сигнал от Тегерана, что если не хотите вы по-хорошему, то и мы по-хорошему не будем", - подчеркнул Тимофеев.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года. Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
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