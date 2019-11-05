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РИА Новости

Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

10:30 05.11.2019 (обновлено: 11:40 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление транслировало иранское государственное телевидение.
Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.
"Это будет касаться Фордо. В Фордо, насколько вы знаете, у нас есть, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, 1 044 центрифуги. С завтрашнего дня начнется процесс подачи газа в Фордо", - сказал Роухани, объявив, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказывается от выполнения обязательств в ядерной сделке.
По его словам, эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.
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"Первый момент – наша новая деятельность (в ядерной сфере) будет проходить под наблюдением МАГАТЭ, это будет касаться даже той деятельности, к которой мы приступим с завтрашнего дня. Второй момент – четвертый этап, как и прежние три, обратимы", - добавил Роухани, отметив, что Иран в том числе прекратит подачу газа в центрифуги.
"Как только они (стороны сделки) полностью вернутся к своим обязательствам, мы также вернемся к своим", - пояснил президент Ирана, сообщив, что дает сторонам сделки еще 2 месяца на переговоры по ядерной сделке.
Президент Ирана добавил, что Тегеран не может мириться с тем, что ядерная сделка носит односторонний характер, при котором Иран бы полностью выполнял свои обязательства, а другие страны это не делали.
"Однако мы продолжаем переговоры", - сказал Роухани, добавив, что в течение последних нескольких недель прийти к соглашению по ядерной сделке не удалось.
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"Если мы найдем подходящее решение, а санкции будут сняты и мы сможет спокойно продавать нефть и спокойно пользоваться денежными средствами наших банков, если они полностью снимут санкции с металлов, то мы также в полной мере вернемся к прежним условиям", - заявил президент Ирана.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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"Хрупкий баланс". Эксперт о подготовке переговоров по ядерной сделкеПрезидент Ирана Хасан Роухани сообщил о важном шаге в подготовке встречи по ядерной сделке с участием США. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала эксперт Ирина Федорова.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭВашингтон (штат)СШАХасан РоуханиИранВ мире
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