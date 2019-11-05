Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление транслировало иранское государственное телевидение.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

"Это будет касаться Фордо. В Фордо, насколько вы знаете, у нас есть, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, 1 044 центрифуги. С завтрашнего дня начнется процесс подачи газа в Фордо", - сказал Роухани, объявив, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказывается от выполнения обязательств в ядерной сделке.

По его словам, эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

"Первый момент – наша новая деятельность (в ядерной сфере) будет проходить под наблюдением МАГАТЭ, это будет касаться даже той деятельности, к которой мы приступим с завтрашнего дня. Второй момент – четвертый этап, как и прежние три, обратимы", - добавил Роухани, отметив, что Иран в том числе прекратит подачу газа в центрифуги.

"Как только они (стороны сделки) полностью вернутся к своим обязательствам, мы также вернемся к своим", - пояснил президент Ирана, сообщив, что дает сторонам сделки еще 2 месяца на переговоры по ядерной сделке.

Президент Ирана добавил, что Тегеран не может мириться с тем, что ядерная сделка носит односторонний характер, при котором Иран бы полностью выполнял свои обязательства, а другие страны это не делали.

"Однако мы продолжаем переговоры", - сказал Роухани, добавив, что в течение последних нескольких недель прийти к соглашению по ядерной сделке не удалось.

"Если мы найдем подходящее решение, а санкции будут сняты и мы сможет спокойно продавать нефть и спокойно пользоваться денежными средствами наших банков, если они полностью снимут санкции с металлов, то мы также в полной мере вернемся к прежним условиям", - заявил президент Ирана.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).