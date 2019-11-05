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РИА Новости

В СК раскрыли подробности убийства ребенка в Нарьян-Маре

11:25 05.11.2019
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© СК РФСледственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
© СК РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Следственном комитете России рассказали, как произошло убийство шестилетнего ребенка в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре.
По версии следствия, 31 октября обвиняемый подошел к центральному входу в детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Сотрудник ЧОП дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.
"Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи 6-летнему мальчику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вышеупомянутые сотрудники детского сада задержали обвиняемого на месте преступления и удерживали его до прибытия правоохранителей.
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Жителю Нарьян-Мара предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Также сотрудник ЧОП "Святогоръ" обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Кроме того, расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада "Сказка", не обеспечивших безопасность ребенка в дошкольном учреждении.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
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