Митрополит: у Константинополя осталось 10 приходов "русской традиции"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лишь 10 приходов архиепископии западноевропейских приходов русской традиции остались в составе Константинопольского патриархата, сообщил на пресс-конференции глава архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето).

"На сегодняшний день мы сохранили 60 приходов, но есть еще приходы, которые вернутся к нам. Что касается клириков, священников и дьяконов - около 90 человек остались и утвердились в своем решении жить в архиепископии в общении с Московским патриархатом", - сказал митрополит Иоанн.

Он добавил, что "около 10 общин остались в Константинопольском патриархате, другие думают - кто в Румынский патриархат уйти, кто в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ, в составе РПЦ - ред.), но еще не решились".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье во время литургии в храме Христа Спасителя передал главе архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ. Грамота была подписана патриархом 1 ноября. Ее передача завершила процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.

Делегация архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.

Архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она вошла в состав Константинопольского патриархата на временной основе. В ноябре 2018 года указом Константинопольского патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования, приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. В результате пастырское собрание духовенства архиепископии приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Это прошение в октябре удовлетворил Священный синод РПЦ.