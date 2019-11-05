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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит: у Константинополя осталось 10 приходов "русской традиции"

11:20 05.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лишь 10 приходов архиепископии западноевропейских приходов русской традиции остались в составе Константинопольского патриархата, сообщил на пресс-конференции глава архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето).
"На сегодняшний день мы сохранили 60 приходов, но есть еще приходы, которые вернутся к нам. Что касается клириков, священников и дьяконов - около 90 человек остались и утвердились в своем решении жить в архиепископии в общении с Московским патриархатом", - сказал митрополит Иоанн.
Он добавил, что "около 10 общин остались в Константинопольском патриархате, другие думают - кто в Румынский патриархат уйти, кто в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ, в составе РПЦ - ред.), но еще не решились".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье во время литургии в храме Христа Спасителя передал главе архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с РПЦ. Грамота была подписана патриархом 1 ноября. Ее передача завершила процесс воссоединения с РПЦ приходов, созданных в начале XX века эмигрантами из России.
Архиепископ Хариупольский Иоанн Реннето
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Глава "европейской" архиепископии РПЦ прокомментировал "украинский вопрос"
Делегация архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 2-4 ноября принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю ее присоединения к Русской православной церкви.
Архиепископия была основана в 1921 году в составе Московского патриархата. В 1931 году в силу исторических обстоятельств она вошла в состав Константинопольского патриархата на временной основе. В ноябре 2018 года указом Константинопольского патриарха Варфоломея был ликвидирован особый статус церковного образования, приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. В результате пастырское собрание духовенства архиепископии приняло большинством голосов решение просить о каноническом присоединении к Московскому патриархату. Это прошение в октябре удовлетворил Священный синод РПЦ.
При этом структура была принята в состав Русской церкви "на условиях сохранения богослужебных, языковых и пастырских особенностей, а также особенностей церковного управления, являющихся частью ее традиций". В настоящее время прихожанами приходов, которые в 20-30 годы ХХ века создавались русскими, являются многие местные жители тех стран, где они расположены, в том числе французы, немцы, англичане.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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