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РИА Новости

Жена пропавшего с детьми уфимца опровергла сообщение о звонке от мужа

11:18 05.11.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВид на проспект Октября в Уфе.
Вид на проспект Октября в Уфе.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Вид на проспект Октября в Уфе.. Архивное фото
УФА, 5 ноя - РИА Новости. Супруга уфимца Артема Мазова, пропавшего с двумя детьми десять дней назад, опровергла появившуюся в СМИ информацию, что после исчезновения ей звонил муж.

"Поиски продолжаются, новостей нет. На связь, как пишут СМИ, он не выходил", - написала Эльмира Мазова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Женщина просит пользователей интернета присылать ей фотографии, на которых изображены люди, похожие на пропавшего мужа и детей.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что пропавший с детьми мужчина звонил жене и просил сохранить брак. "Имелось ввиду, что он звонил ей до того, как женщина обратилась в полицию", - пояснил ситуацию РИА Новости источник.
Десятки полицейских, спасателей, следователей -криминалистов и волонтёров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой, взял сыновей восьми и пяти лет и исчез. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого, источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку. К поиску пропавших также подключились криминалисты из Москвы, сотрудники Росгвардии с авиацией.
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
29 октября, 08:29РИА Новости
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
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РосгвардияУфаКалининский районПроисшествия
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