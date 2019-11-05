Жена пропавшего с детьми уфимца опровергла сообщение о звонке от мужа

"Поиски продолжаются, новостей нет. На связь, как пишут СМИ, он не выходил", - написала Эльмира Мазова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Женщина просит пользователей интернета присылать ей фотографии, на которых изображены люди, похожие на пропавшего мужа и детей.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что пропавший с детьми мужчина звонил жене и просил сохранить брак. "Имелось ввиду, что он звонил ей до того, как женщина обратилась в полицию", - пояснил ситуацию РИА Новости источник.

Десятки полицейских, спасателей, следователей -криминалистов и волонтёров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой, взял сыновей восьми и пяти лет и исчез. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого, источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку. К поиску пропавших также подключились криминалисты из Москвы, сотрудники Росгвардии с авиацией.