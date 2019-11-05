Греция выступила за улучшение отношений между ЕС и Россией

"Это будет моя первая встреча с господином Лавровым, и мне доставляет большое удовольствие, что мы сможем подробно обсудить вопросы, которые нас беспокоят. Греция и Россия сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. Неизменное стремление нашей страны - дальнейшее укрепление хороших отношений сотрудничества с российской стороной на основе взаимного уважения и равенства", - заявил министр.