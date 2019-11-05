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РИА Новости

Греция выступила за улучшение отношений между ЕС и Россией

11:06 05.11.2019
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© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
© AP Photo / Petros Giannakouris
АФИНЫ, 5 ноя – РИА Новости. Греция неизменно стремится к укреплению диалога с Россией и поддерживает инициативы по улучшению отношений между Евросоюзом и РФ, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью РИА Новости в преддверии визита в Москву и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Переговоры пройдут 6 ноября.

"Это будет моя первая встреча с господином Лавровым, и мне доставляет большое удовольствие, что мы сможем подробно обсудить вопросы, которые нас беспокоят. Греция и Россия сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. Неизменное стремление нашей страны - дальнейшее укрепление хороших отношений сотрудничества с российской стороной на основе взаимного уважения и равенства", - заявил министр.

Он отметил, что Греция всегда вела диалог с Россией, даже в трудное время в отношениях с Западом, как, например, в последние годы.
Отвечая на вопрос о санкциях, Дендиас отметил, что Греция как государство-член Евросоюза связана решениями, принятыми в его рамках, и обязана применять санкции, принятые против России. Греция входит в число тех стран, кто больше всего пострадал от включения сельхозпродукции в российские ответные меры, сказал глава МИД.
По его словам, Греция считает, что ЕС должен поддерживать хорошие отношения и открытые каналы связи с РФ.

"Наша страна рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с Россией. Мы поддерживаем инициативы, направленные на улучшение отношений между ЕС и Россией, подчеркивая при этом необходимость полной реализации международного права", - сказал министр.

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Никос ДендиасСергей ЛавровЕвросоюзГрецияРоссияВ мире
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