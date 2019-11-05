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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин поприветствовал участников международной конференции по теологии

11:04 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям III Международной научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение" выразил уверенность, что форум будет содействовать консолидации религиозных и общественных объединений.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Ваш форум, ставший уже традиционным, призван обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием теологии в нашей стране, повышением её роли в сфере гуманитарного знания, в сбережении непреходящих духовно-нравственных ценностей народов России и нашего богатейшего культурного наследия, в воспитании подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что ключевое место в повестке занимают вопросы укрепления методологической базы, создания современной, качественной системы теологического образования.
"Уверен, что форум пройдёт успешно, будет содействовать консолидации религиозных и общественных объединений, научного и педагогического сообществ вокруг поставленных задач и целей", - добавил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссиярелигияОбщество
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