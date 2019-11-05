Путин поприветствовал участников международной конференции по теологии

"Ваш форум, ставший уже традиционным, призван обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием теологии в нашей стране, повышением её роли в сфере гуманитарного знания, в сбережении непреходящих духовно-нравственных ценностей народов России и нашего богатейшего культурного наследия, в воспитании подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.