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РИА Новости
Культура

Мэтью Макконахи завел страницу в Instagram

11:59 05.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мэтью Макконахи
Актер Мэтью Макконахи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Мэтью Макконахи в честь своего 50-летия создал аккаунт в социальной сети Instagram.
Первым постом обладателя премии "Оскар" стало шуточное видео, на котором он рассказал, что немного волнуется, так как для него это первая попытка поделиться со всем миром своими взглядами в Сети.
Актера поддержали коллеги и подписчики.
"Ура! Теперь инстаграм стал еще лучше", — прокомментировала актриса Риз Уизерспун.
"Добро пожаловать!" — присоединился @jezzbedwani.
За несколько часов на страницу Мэтью Макконахи подписалось почти 600 тысяч пользователей.
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