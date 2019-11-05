Мэтью Макконахи завел страницу в Instagram

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Мэтью Макконахи в честь своего 50-летия создал аккаунт в социальной сети Instagram.

Первым постом обладателя премии "Оскар" стало шуточное видео, на котором он рассказал, что немного волнуется, так как для него это первая попытка поделиться со всем миром своими взглядами в Сети.

Актера поддержали коллеги и подписчики.

"Ура! Теперь инстаграм стал еще лучше", — прокомментировала актриса Риз Уизерспун.

"Добро пожаловать!" — присоединился @jezzbedwani.