Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T11:13Z
https://ria.ru/20191105/1560577854.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155904/27/1559042786_0:0:1023:575_1036x0_80_0_0_27c2f678334b416e578500a908309770.jpg
РИА Новости

Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%

11:04 05.11.2019 (обновлено: 11:13 05.11.2019)
7633
© "Мосгаз"Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© "Мосгаз"
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уровень неплатежей за вывоз мусора физическими лицами составляет от 20 до 35%, а юридическими — 65–70%. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
По словам Буцаева, некоторые компании направляют свой мусор "непонятно куда", а платит за это население. Из-за неплатежей у операторов есть "кассовые разрывы". По его словам, пока их покрывают из разных источников, однако "дальше продолжаться так не может".
Мусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки
25 октября, 17:24РИА Недвижимость
В РЭО подсчитали, сколько "мусорных" операторов могут стать банкротами
Одной из мер борьбы с такой ситуацией может стать автоматическое присоединение юридических лиц к договорам с региональными операторами по обращению с отходами. Стоит обратить внимание и на опыт европейских стран, добавил он.

"Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество" — пояснил Буцаев.

В настоящее время перед РЭО стоит цель увеличить число платежей за вывоз мусора до 90%. По оценкам чиновников, это может занять от пяти до восьми месяцев.
Российский экологический оператор отвечает за реализацию мусорной реформы, которая началась в 2019 году.
2117443095
Обсудить 43
Денис БуцаевОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Думаю больше половины неплатежей физических лиц просто нарисована. Пример : у меня участок в Московской области, я там не живу, жилых помещений нет, а счета по 400 руб идут уже с декабря прошлого года. Все подтверждающие документы по участку отправлены электронкой в "мусорную" компанию, а счета как шли так и идут. Вот неплатежи и набегают!!! А они не хотят или не могут разобраться с этим!!! И так думаю по всей стране!!
5 ноября, 11:33
99265478131
5512100
Так это у них 70% неплатежей. Простые люди вон платят.
5 ноября, 11:35
Николай Новицкий
4100002
Рекомендуем
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Задержание
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Певица Светлана Лобода выступает на концерте Песня года - 2018
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
Налоговый кодекс РФ
Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Девушки во время тренировки
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
Лента новостейМолния