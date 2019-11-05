Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уровень неплатежей за вывоз мусора физическими лицами составляет от 20 до 35%, а юридическими — 65–70%. Об этом рассказал в интервью Уровень неплатежей за вывоз мусора физическими лицами составляет от 20 до 35%, а юридическими — 65–70%. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев

По словам Буцаева, некоторые компании направляют свой мусор "непонятно куда", а платит за это население. Из-за неплатежей у операторов есть "кассовые разрывы". По его словам, пока их покрывают из разных источников, однако "дальше продолжаться так не может".

Одной из мер борьбы с такой ситуацией может стать автоматическое присоединение юридических лиц к договорам с региональными операторами по обращению с отходами. Стоит обратить внимание и на опыт европейских стран, добавил он.

"Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество" — пояснил Буцаев.

В настоящее время перед РЭО стоит цель увеличить число платежей за вывоз мусора до 90%. По оценкам чиновников, это может занять от пяти до восьми месяцев.