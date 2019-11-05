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РИА Новости

Новый корабль Boeing не безопасен для экипажа, считает российский космонавт

10:57 05.11.2019
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© Flickr / NASA HQ PHOTOПилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
© Flickr / NASA HQ PHOTO
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новый космический корабль Starliner от компании Boeing не готов к пилотируемым пускам, поскольку не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы, считает российский космонавт Герой России Павел Виноградов.
В понедельник компания Boeing провела испытания системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner. Испытание прошло на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико). В результате проверки один из трех парашютов не сработал. В НАСА назвали ситуацию "приемлемой" для безопасности экипажа. Испытания никак не сказались на планах предстоящего беспилотного запуска к МКС корабля Starliner, который запланирован на 17 декабря. Новые корабли в США разрабатываются на смену выведенной из эксплуатации транспортной системе Space Shuttle. С 2011 года экипажи на МКС доставляют только российскими кораблями "Союз".
"Ни о какой безопасности говорить здесь не приходится. Пускать такой корабль с экипажем тем более ни в коем случае нельзя", - заявил РИА Новости Виноградов.
По словам Виноградова, проведенное тестирование показало, что требуется доработка парашютной системы и всей системы аварийного спасения американского корабля. Космонавт добавил, что многокупольные парашютные системы допускают к использованию в случае несрабатывания одного из куполов, но никто не пойдет на осуществление реального пилотируемого полета пока не добьется 100-процентного срабатывания парашютной системы.
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"Ни о каких допусках к полетам при посадке на двух парашютах говорить не приходится", - сказал он.
Виноградов пояснил, что, например, российский "Союз" спускается на одном большом парашюте, но в корабле всегда имеется запасной парашют. Три парашюта планируется использовать на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Орел", ранее известном как "Федерация".
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StarlinerПавел ВиноградовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
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