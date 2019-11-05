Три человека погибли в результате взрыва в доме на севере Италии

Все погибшие были пожарными, которые около двух часов ночи (04.00 мск) прибыли на место происшествия. Ранения получили еще два пожарных и один карабинер, также находившиеся рядом с взорвавшимся зданием. В настоящее время все они госпитализированы, состояние раненых не вызывает опасения врачей.