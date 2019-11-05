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РИА Новости

Три человека погибли в результате взрыва в доме на севере Италии

10:53 05.11.2019
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© Фото : Vigili del FuocoНа месте взрыва в городке Куарньенто на севере Италии
На месте взрыва в городке Куарньенто на севере Италии
© Фото : Vigili del Fuoco
На месте взрыва в городке Куарньенто на севере Италии
РИМ, 5 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего минувшей ночью в заброшенном доме в городке Куарньенто (провинция Алессандрия) на севере Италии, сообщил во вторник новостной телеканал RaiNews24 со ссылкой на представителей местной пожарной службы.
Все погибшие были пожарными, которые около двух часов ночи (04.00 мск) прибыли на место происшествия. Ранения получили еще два пожарных и один карабинер, также находившиеся рядом с взорвавшимся зданием. В настоящее время все они госпитализированы, состояние раненых не вызывает опасения врачей.
Пожарные в Италии
17 сентября, 10:10РИА Новости
На севере Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni
Представители правоохранительных органов в настоящее время пытаются установить причины взрыва. Согласно первоначальной версии, речь могла идти об утечке бытового газа или о последствиях пожара. Однако из источников в провинциальном командовании карабинеров СМИ стало известно о том, что следствие не исключает версию об умышленном поджоге, следствием которого стал взрыв.
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