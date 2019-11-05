Три человека погибли в результате взрыва в доме на севере Италии

РИМ, 5 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего минувшей ночью в заброшенном доме в городке Куарньенто (провинция Алессандрия) на севере Италии, сообщил во вторник новостной телеканал RaiNews24 со ссылкой на представителей местной пожарной службы.
Все погибшие были пожарными, которые около двух часов ночи (04.00 мск) прибыли на место происшествия. Ранения получили еще два пожарных и один карабинер, также находившиеся рядом с взорвавшимся зданием. В настоящее время все они госпитализированы, состояние раненых не вызывает опасения врачей.
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Представители правоохранительных органов в настоящее время пытаются установить причины взрыва. Согласно первоначальной версии, речь могла идти об утечке бытового газа или о последствиях пожара. Однако из источников в провинциальном командовании карабинеров СМИ стало известно о том, что следствие не исключает версию об умышленном поджоге, следствием которого стал взрыв.