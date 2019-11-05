Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре предъявили обвинение

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре предъявили обвинение, сообщает СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. И обвиняемый в убийстве, и охранник арестованы.