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РИА Новости

Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре предъявили обвинение

10:51 05.11.2019 (обновлено: 10:58 05.11.2019)
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© Фото : СК РФПодозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
© Фото : СК РФ
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре предъявили обвинение, сообщает СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. И обвиняемый в убийстве, и охранник арестованы.
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
1 ноября, 17:16РИА Новости
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания
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Следственный комитет РФУбийство ребенка в Нарьян-МареНарьян-МарПроисшествия
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