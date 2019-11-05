Роспотребнадзор рассказал, чем опасны микрозаймы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал недостаточный уровень финансовой грамотности и повышение количества обращений к "теневым" микрофинансовым организациям в числе рисков рынка микрофсинансовых услуг, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, Роспотребнадзор провел исследование рынка микрозаймов. В числе рисков этого рынка, в частности, отмечается снижение процента положительных решений о выдаче микрозайма организациями, включенными в государственный реестр, и повышение числа обращений к МФО, находящимся в тени.
В Роспотребнадзоре также отметили, что ряд легальных МФО предоставляет дорогие микрозаймы закредитованным и безработным россиянам, а потребители игнорируют положения договора с МФО. Также ряд потребителей используют микрозаймы не только в экстренных случаях, но и для бытовых расходов.
Исследование также показало, что значительный процент потребителей услуг МФО имеют недостаточные знания о них и оказываемых ими услугах, не имеет других источников погашения микрозаймов, кроме зарплаты.
В число рисков также входит рост неоправданной долговой нагрузки заемщиков из-за высоких процентов, неправомерное использование персональных данных заемщиков в интернете. В Роспотребнадзоре также уточнили, что число нелегальных игроков на рынке микрофинансирования в три раза превышает число легальных.