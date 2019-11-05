Роспотребнадзор рассказал, чем опасны микрозаймы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал недостаточный уровень финансовой грамотности и повышение количества обращений к "теневым" микрофинансовым организациям в числе рисков рынка микрофсинансовых услуг, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Роспотребнадзор провел исследование рынка микрозаймов. В числе рисков этого рынка, в частности, отмечается снижение процента положительных решений о выдаче микрозайма организациями, включенными в государственный реестр, и повышение числа обращений к МФО, находящимся в тени.

В Роспотребнадзоре также отметили, что ряд легальных МФО предоставляет дорогие микрозаймы закредитованным и безработным россиянам, а потребители игнорируют положения договора с МФО. Также ряд потребителей используют микрозаймы не только в экстренных случаях, но и для бытовых расходов.

Исследование также показало, что значительный процент потребителей услуг МФО имеют недостаточные знания о них и оказываемых ими услугах, не имеет других источников погашения микрозаймов, кроме зарплаты.