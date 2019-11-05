В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группа мормонов подверглась нападению в Группа мормонов подверглась нападению в Мексике , погибли по меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, еще восемь человек были похищены, сообщает газета Heraldo de Mexico

Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона.

Первыми жертвами нападения стали двоюродная сестра активиста и ее четверо детей. Все пятеро погибли в автомобиле, который загорелся после попадания пуль в бензобак. Нападавшие похитили еще два автомобиля и находившихся там 12 человек.

Как сообщает издание, позднее были обнаружены тела двух женщин. Один из членов семьи также подтвердил гибель еще двух детей. В настоящее время ведется поиск еще восьмерых несовершеннолетних. В операции задействованы военнослужащие и полиция.

По данным СМИ, Хулиан ЛеБарон стал активистом в 2009 году, когда был убит его брат Бенхамин, возглавлявший группу, противостоящую похищениям людей.