В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группа мормонов подверглась нападению в Мексике, погибли по меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, еще восемь человек были похищены, сообщает газета Heraldo de Mexico.
Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона.
Первыми жертвами нападения стали двоюродная сестра активиста и ее четверо детей. Все пятеро погибли в автомобиле, который загорелся после попадания пуль в бензобак. Нападавшие похитили еще два автомобиля и находившихся там 12 человек.
7 марта, 11:02Радио Sputnik"Веры им нет". Религиовед о задержании американцев в НовороссийскеПосольство США подтвердило задержание двух американцев в Новороссийске, по некоторым данным, это были последователи религиозной организации мормонов. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал профессор МГЛУ Роман Силантьев.
Как сообщает издание, позднее были обнаружены тела двух женщин. Один из членов семьи также подтвердил гибель еще двух детей. В настоящее время ведется поиск еще восьмерых несовершеннолетних. В операции задействованы военнослужащие и полиция.
По данным СМИ, Хулиан ЛеБарон стал активистом в 2009 году, когда был убит его брат Бенхамин, возглавлявший группу, противостоящую похищениям людей.
Как сообщает издание Milenio, посольство США в Мексике заявило, что поддерживает контакт с местными властями по поводу произошедшего.