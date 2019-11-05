Анджелину Джоли эвакуировали со съемок "Вечных" из-за сообщения о мине

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Анджелину Джоли и звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена эвакуировали со съемок фильма "Вечные" на Канарских островах из-за найденной неразорвавшейся мины, сообщает The Sun.
"Неизвестно, что могло бы произойти, если бы снаряд не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры", — рассказал источник изданию.
Мина была заложена, скорее всего, во время Второй мировой войны.
В "Вечных" также снимаются Сальма Хайек и Кит Харрингтон.
Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.