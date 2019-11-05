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РИА Новости

Никос Дендиас: Греция неизменно стремится к укреплению отношений с Россией

12:00 05.11.2019 (обновлено: 12:06 05.11.2019)
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© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
© AP Photo / Petros Giannakouris
Греция всегда вела диалог с Россией и намерена укреплять исторические узы дружбы и сотрудничества с ней, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в преддверии визита в Москву и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. О предстоящих переговорах, санкциях и попытках улучшить отношения между Евросоюзом и Россией, новых возможностях для инвестиций в Грецию и совместной истории Никос Дендиас рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.
– Господин министр, вы едете в Москву на переговоры с вашим российским коллегой Сергеем Лавровым. Какова повестка переговоров? Какие вопросы вы хотите обсудить, и как вы оцениваете текущее состояние наших двусторонних отношений?
– Это будет моя первая встреча с господином Лавровым, и мне доставляет большое удовольствие, что мы сможем подробно обсудить вопросы, которые нас беспокоят. Греция и Россия сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. Неизменное стремление нашей страны – дальнейшее укрепление хороших отношений сотрудничества с российской стороной на основе взаимного уважения и равенства.
Я подчеркиваю, что Греция, несмотря на проблемы, возникавшие в прошлом, оставалась постоянным собеседником России даже в трудное время в отношениях с Западом, как, например, в последние годы.
К тому же Россия – великая держава, играющая важную роль в мировом масштабе и, конечно, в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке, регионах нашего прямого интереса. Вот почему мы хотим и дальше развивать наши отношения с целью поддержания региональной стабильности, особенно в таких чувствительных обстоятельствах, как нынешние. В этом контексте у нас будет возможность обсудить с моим российским коллегой господином Лавровым все вопросы, волнующие весь регион, с целью нахождения общей позиции в решении текущих проблем. У нас также будет возможность обсудить наши двусторонние отношения с целью расширения нашего сотрудничества в широком спектре областей.
Винченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
19 июня, 10:00РИА Новости
Винченцо Трани: санкции против РФ стали огромнейшим ударом по самой Европе
– Европейские санкции и эмбарго России ограничивают доступ греческих фермеров к огромному российскому рынку. Поддерживаете ли вы инициативы президента Франции Эммануила Макрона по преодолению разногласий и санкций в отношениях между Россией и Европейским союзом, которые никому не идут на пользу? Как мы можем улучшить отношения между Россией и Евросоюзом? Что вы думаете о восстановлении практики саммитов Евросоюза и России?
– Как государство-член ЕС, Греция связана решениями, принятыми в его рамках. Это относится и к санкциям, которые были приняты против России, которые наша страна обязана применять. С другой стороны, хотя Греция является одной из стран-членов, которая подчеркивает, что ЕС должен поддерживать хорошие, функционирующие отношения и открытые каналы связи с Россией, она, к сожалению, входит также в число тех, кто больше всего пострадал от включения сельскохозяйственной продукции в российские ответные меры, так как, как вы знаете, продукция сельского хозяйства является большой частью нашего экспорта.
Наша страна рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с Россией. Мы поддерживаем инициативы, направленные на улучшение отношений между ЕС и Россией, подчеркивая при этом необходимость полной реализации международного права.
Кроме того, как хорошо знает Греция, в связи с провокационным нарушающим право поведением в Эгейском и Восточном Средиземноморье, только твердое соблюдение норм международного права может обеспечить мирное сосуществование государств и региональную стабильность.
Заседание межправительственной комиссии России и Греции в Салониках с участием главы Минтранса РФ Евгения Дитриха
19 апреля, 17:00РИА Новости
Россия и Греция создали рабочую группу по поощрению инвестиций
– Российские инвестиции в Грецию уже значительны в областях, не имеющих стратегического значения, таких как туризм и недвижимость, в комплексе Элунда на Крите инвестиции составляют примерно 410 миллионов евро. В каких еще областях вы видите возможности инвестиций стратегического значения и развития экономических отношений? Есть ли перспективы в энергетическом секторе, в газовом секторе в связи с проектом "Турецкий поток"?
– Как вы правильно заметили, есть возможности для дальнейшего развития наших двусторонних экономических отношений и увеличения российских инвестиций в Грецию. Я бы не сказал, конечно, что сектор туризма не считается стратегическим для моей страны. Наоборот.
Но, конечно, мы готовы приветствовать российские инвестиции и в других областях. Прежде всего, российские инвестиции в такие сектора, как инфраструктура, транспорт и строительство, могут быть реализованы посредством участия инвестиционных групп в амбициозной программе приватизации, продвигаемой нашим правительством и реализуемой в основном через HRADF (Фонд по использованию госимущества Греции – прим. ред.), в сочетании с действующей государственной программой инвестиций.
Конечно, российские инвесторы, как и все инвесторы, могут воспользоваться преимуществами нового законопроекта о развитии (финансовые стимулы, уменьшение бюрократии, упрощение процедур), недавно принятого парламентом Греции и образующего особенно привлекательные институциональные рамки для инвестиционных программ большого значения для страны.
Я также хотел бы обратиться к секторам высоких технологий и прикладных исследований, где благодаря сотрудничеству промышленных групп, инкубаторов и стартапов, может получиться взаимовыгодная синергия: и со значительной добавленной стоимостью для сотрудничающих компаний, и, шире, для наших двусторонних экономических отношений.
Что касается области энергетики, Россия является важным партнером для Греции с перспективами дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в будущем. Мы приветствуем сотрудничество, достигнутое между греческими и российскими компаниями, прежде всего в газовом секторе, и в то же время мы также заинтересованы в укреплении сотрудничества в других областях, таких как возобновляемые источники энергии.
Здание парламента в Афинах, Греция
25 октября, 09:55РИА Новости
Парламент Греции принял закон, направленный на выход страны из кризиса
– Россия и Греция традиционно празднуют важные события нашей общей истории, всего несколько дней назад отмечалась годовщина Наваринской битвы. Планируются ли совместные мероприятия в 2021 году по случаю 200-летия греческой революции? Если да, то какие?
– Планирование мероприятий, посвященных 200-летию греческой революции, продолжается. В любом случае, наша страна признает решающую роль, которую Россия, а также другие крупные державы того времени, такие как Великобритания и Франция, сыграли в греческой революции.
Нам также известно о решающей роли греческой диаспоры в России в начале и в развитии борьбы за независимость. Поэтому мы намерены уважать историю наших народов и наших государств и подчеркиваем необходимость того, чтобы она была руководством для будущего развития наших отношений.
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Никос ДендиасГрецияРоссияИнтервью - Авторы
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