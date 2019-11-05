Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова в Дагестане поступило в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года поступило в Южный окружной военный суд, к рассмотрению оно еще не назначено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в организации либо участии в террористическом сообществе и НВФ, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Первым троим фигурантам также инкриминируется прохождение обучения для террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, приготовление к теракту. Казуев к тому же обвиняется в содействии террористической деятельности.

"Данное уголовное дело поступило в суд, к рассмотрению оно еще не назначено", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что телеведущий Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева в настоящее время в свидетелях по делу не значатся.

Ранее адвокат одного из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года в Махачкале предоставил РИА Новости материалы дела. Из них следует, что обвиняемый Казуев, присягнувший главарю запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он заявил, что "когда он находился в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин и предложил… совершить убийство артиста Киркорова", пообещав за исполнение 2 миллиона рублей.

Казуев также просил "допросить в качестве свидетелей Максима Галкина, Пугачеву Аллу Борисовну и Филиппа Киркорова", указывается в материалах дела. Как сообщила газета " Коммерсант ", в допросе упомянутых лиц и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие.