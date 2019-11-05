Названы российские города с лучшими дорогами

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самыми безопасными в России признаны дороги в ОНФ ), оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. Самыми безопасными в России признаны дороги в Белгороде Казани , а самыми качественными — в Тюмени, свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта (), оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" с апреля по сентябрь 2019 года проверили трассы в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность. В 33 местах также проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Как отметил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев, качество российских дорог, по сравнению с прошлыми годами, улучшилось.

"Во время проверок участники <...> обращали внимание на наличие разметки, ее качество (уровень дневной и ночной видимости), обустройство пешеходных переходов и перекрестков, освещение. По этому критерию лидирует Белгород. По мнению экспертов ОНФ, другим регионам следует перенять положительный опыт города", — говорится в отчете по результатам мониторинга.

На втором месте находится Казань, на третьем — Пермь. Последнее место в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах, в том числе на пешеходных переходах, а ямы зафиксированы даже на центральных улицах. На одну позицию выше находится Йошкар-Ола, чуть лучше ситуация в Курске.

По общему состоянию дорожной сети лидирует Тюмень, второе место занял Белгород — эти города традиционно находятся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. На третьей строчке расположился Барнаул, где, по данным ОНФ, качество дорог значительно улучшилось за последние два года.

Замыкает список снова Калуга: состояние дорог там стабильно ухудшается с 2015 года: сейчас ремонт требуется практически каждой улице города, отмечают эксперты.