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РИА Новости

Названы российские города с лучшими дорогами

10:24 05.11.2019 (обновлено: 11:33 05.11.2019)
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самыми безопасными в России признаны дороги в Белгороде и Казани, а самыми качественными — в Тюмени, свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" с апреля по сентябрь 2019 года проверили трассы в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность. В 33 местах также проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями.
Как отметил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев, качество российских дорог, по сравнению с прошлыми годами, улучшилось.
"Во время проверок участники <...> обращали внимание на наличие разметки, ее качество (уровень дневной и ночной видимости), обустройство пешеходных переходов и перекрестков, освещение. По этому критерию лидирует Белгород. По мнению экспертов ОНФ, другим регионам следует перенять положительный опыт города", — говорится в отчете по результатам мониторинга.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
1 ноября, 17:48РИА Недвижимость
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На втором месте находится Казань, на третьем — Пермь. Последнее место в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах, в том числе на пешеходных переходах, а ямы зафиксированы даже на центральных улицах. На одну позицию выше находится Йошкар-Ола, чуть лучше ситуация в Курске.
По общему состоянию дорожной сети лидирует Тюмень, второе место занял Белгород — эти города традиционно находятся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. На третьей строчке расположился Барнаул, где, по данным ОНФ, качество дорог значительно улучшилось за последние два года.
Замыкает список снова Калуга: состояние дорог там стабильно ухудшается с 2015 года: сейчас ремонт требуется практически каждой улице города, отмечают эксперты.
Низкий уровень доступности городской среды эксперты также отметили в Чите и Владивостоке.
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30 октября, 09:11РИА Новости
Названы регионы с самыми качественными дорогами
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Инфраструктура - НовостиОбщероссийский народный фронтКалугаБелгородКазаньОбщество
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