В Башкирии завели дело после гибели женщины с двумя детьми при пожаре

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей и их матери при пожаре в сельском доме, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Ранее ГУМЧС по Башкирии сообщало, что в ночь на вторник в Татышлинском районе при тушении пожара в частном доме спасатели обнаружили тела женщины и двух детей, кроме того, в огне пострадали трое мужчин, они доставлены в больницу.
"Блатачевским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по республике возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает башкирский следком.
По данным следствия, "в пожаре погибли двое детей 2 и 8 лет и их 29-летняя мать... Пострадавшие мужчины доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести".
"На месте происшествия работают следователи, эксперт и дознаватель МЧС. Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен ряд экспертных исследований для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.