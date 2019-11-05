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РИА Новости

Совфед рассмотрит вопрос о прекращении полномочий хабаровского сенатора

10:16 05.11.2019
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© Фото : ИА Хабаровский край сегодняБывший сенатор от Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Бывший сенатор от Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
© Фото : ИА Хабаровский край сегодня
Бывший сенатор от Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании 6 ноября рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова, сообщили РИА Новости в комитете Совфеда по регламенту.
"Заявление Дмитрия Приятнова будет рассмотрено на заседании в среду (6 ноября)", - сказал собеседник агентства.
В минувший четверг стало известно, что депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который неделю назад был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации, написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что сложить полномочия Приятнов может только на заседании. Если его заявление о сложении полномочий будет получено в ближайшие дни, то его успеют рассмотреть на заседании 6 ноября, сказал он.
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