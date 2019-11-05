Проводник поезда из Москвы попытался ввезти в Узбекистан 66 литров виски

По данным пресс-службы, на железнодорожном приграничном таможенном посту "Каракалпакстан" в ходе проведения таможенного контроля пассажирского поезда "Москва-Худжанд" были изъяты 66 литровых бутылок виски Jack Daniels.

"Бутылки были спрятаны проводником вагона в верхней его части, а также под водонагревательной печью и дровами", - уточнил представитель ГТК. По оценке ведомства, стоимостью изъятого алкоголя, предназначавшегося для перепродажи в Узбекистане, составила 33 миллиона сумов (около 3,5 тысячи долларов).