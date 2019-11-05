Проводник поезда из Москвы попытался ввезти в Узбекистан 66 литров виски

ТАШКЕНТ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники таможни Узбекистана изъяли почти 70 литров виски Jack Daniels, которые проводник поезда "Москва-Худжанд" пытался контрабандой ввезти в страну, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) страны.
По данным пресс-службы, на железнодорожном приграничном таможенном посту "Каракалпакстан" в ходе проведения таможенного контроля пассажирского поезда "Москва-Худжанд" были изъяты 66 литровых бутылок виски Jack Daniels.
"Бутылки были спрятаны проводником вагона в верхней его части, а также под водонагревательной печью и дровами", - уточнил представитель ГТК. По оценке ведомства, стоимостью изъятого алкоголя, предназначавшегося для перепродажи в Узбекистане, составила 33 миллиона сумов (около 3,5 тысячи долларов).
В настоящее время по данному факту ведутся таможенные проверки, контрабандный виски изъят.