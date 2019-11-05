Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео работы сотрудников правоохранительных органов на территории приусадебного участка бывшего главы Киселевского городского округа Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
На кадрах видно, как следователи изучают территорию предполагаемого места убийства чиновника.
Сергея Лаврентьева застрелили в его доме в селе Верх-Чумыш. При этом он, как предполагается, убил одного из двух нападавших. СК рассматривает в качестве приоритетной версии попытку разбойного нападения.
Сергей Лаврентьев руководил Киселевским городским округом с 2003 года. Летом 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность, однако в ноябре чиновник подал в отставку.