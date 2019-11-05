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РИА Новости

Россияне назвали самые интересные профессии

10:01 05.11.2019 (обновлено: 15:09 05.11.2019)
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© Fotolia / denisismagilovДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Fotolia / denisismagilov
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску персонала "Работа.ру", профессия дизайнера признана самой интересной. Результаты исследования приводит RT.
Такого мнения придерживаются 31,8% респондентов.
Электросварщик
25 октября, 08:46РИА Новости
Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем
Среди других привлекательных должностей — журналисты (28,9%) и артисты (23,8%). Затем идут профессии врача (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%). Менее популярные ответы — официант (1,5%), курьер (2,6%), продавец (5,2%), полицейский (8,8%) и финансист (9,9%).
Почти 72% участников исследования назвали свою профессиональную деятельность интересной.
Ранее стало известно, что большинство россиян считают самой скучной профессию охранника. В пятерку также вошли бухгалтер, продавец, сторож и уборщик.
Сотрудник в офисе
29 октября, 03:03РИА Новости
Исследование показало, сколько россиян задумывались о смене профессии
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