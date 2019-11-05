Россияне назвали самые интересные профессии

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску персонала "Работа.ру", профессия дизайнера признана самой интересной. Результаты исследования приводит RT.
Такого мнения придерживаются 31,8% респондентов.
Среди других привлекательных должностей — журналисты (28,9%) и артисты (23,8%). Затем идут профессии врача (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%). Менее популярные ответы — официант (1,5%), курьер (2,6%), продавец (5,2%), полицейский (8,8%) и финансист (9,9%).
Почти 72% участников исследования назвали свою профессиональную деятельность интересной.
Ранее стало известно, что большинство россиян считают самой скучной профессию охранника. В пятерку также вошли бухгалтер, продавец, сторож и уборщик.