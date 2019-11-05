Пострадавшие от паводка в Приангарье предприниматели получили займы под 1%

"С 30 августа по 1 ноября 56 предпринимателей из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. В общей сумме - 121 млн 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Среди заемщиков по программе льготного кредитования больше всего предпринимателей из города Тулуна - 35 человек. Они получили займы на общую сумму более 80 миллионов рублей. Остальные заемщики - из Нижнеудинска, Чуны, Тулунского и Тайшетского районов. Отмечается, что благодаря субсидии министерства экономического развития Иркутской области Фонд микрокредитования продолжит выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.