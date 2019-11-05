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РИА Новости

Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи

09:38 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Совет парламентской ассамблеи ОДКБ на заседании во вторник выдвинул спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина на пост председателя ассамблеи на новый трехлетний срок.
Решение об избрании будет приниматься на сессии ПА ОДКБ, которая состоится во вторник в Ереване.
С предложением избрать Володина председателем ассамблеи выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ.
За решение выдвинуть Володина члены совета проголосовали единогласно.
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Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок, в 2019 году его полномочия на этой должности истекают.
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Госдума РФОДКБВячеслав ВолодинЕреванПарламентская ассамблея ОДКБВ мире
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