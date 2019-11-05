Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи

Решение об избрании будет приниматься на сессии ПА ОДКБ, которая состоится во вторник в Ереване.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ.

Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок, в 2019 году его полномочия на этой должности истекают.