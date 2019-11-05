Минобороны хочет вернуть понятие "военная тайна", сообщили СМИ

Под юридический термин "тайна в области обороны", как отмечается, попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эти данные относятся к государственной тайне, однако при этом армейская специфика учитывается не в полной мере, сообщает издание. По словам собеседника "Известий", в Вооруженных силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях.