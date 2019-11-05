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РИА Новости

Минобороны хочет вернуть понятие "военная тайна", сообщили СМИ

09:24 05.11.2019 (обновлено: 11:17 05.11.2019)
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© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Журавлев
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны планирует вернуть в законодательство понятие "военная тайна", пишут "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.
Под юридический термин "тайна в области обороны", как отмечается, попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эти данные относятся к государственной тайне, однако при этом армейская специфика учитывается не в полной мере, сообщает издание. По словам собеседника "Известий", в Вооруженных силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях.
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Требования закона хотят распространить только на военных. Люди, имеющие допуск к этим сведениям, получат определенные привилегии. Однако за разглашение им может грозить наказание вплоть до уголовного.
Сейчас министерство изучает правовые аспекты. Специалистам также предстоит определить точный перечень данных, которые признают военной тайной. Работу планируют закончить в следующем году.
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