Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний в Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний в США Лев Парнас согласился дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа , пишет издание Politico со ссылкой на его адвоката Джозефа Бонди.

"Он явится по повестке, чтобы дать показания, если это не мешает его правомерным привилегиям", - заявил Бонди.

Он добавил, что при необходимости будет задействована пятая поправка к Конституции США, которая гарантирует право человека не свидетельствовать против себя.

Адвокат добавил, что его подзащитный может потребовать использовать свои привилегии и даже получить иммунитет, принимая во внимание, что его показания важны для национальной безопасности.

Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.