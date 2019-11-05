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РИА Новости

Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа

09:14 05.11.2019 (обновлено: 09:22 05.11.2019)
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© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
© AP Photo / Mark Lennihan
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний в США Лев Парнас согласился дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на его адвоката Джозефа Бонди.
"Он явится по повестке, чтобы дать показания, если это не мешает его правомерным привилегиям", - заявил Бонди.
Он добавил, что при необходимости будет задействована пятая поправка к Конституции США, которая гарантирует право человека не свидетельствовать против себя.
Адвокат добавил, что его подзащитный может потребовать использовать свои привилегии и даже получить иммунитет, принимая во внимание, что его показания важны для национальной безопасности.
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Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом давлении.
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Лев ПарнасИмпичмент Дональда ТрампаРуди ДжулианиДональд ТрампСШАВ мире
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