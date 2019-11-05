Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Жителя Жителя Челябинска Льва Холодилина, пропавшего почти две недели назад, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

По данным полиции, 21-летний мужчина ушел с парковки строительного рынка "Перекресток" на улице братьев Кашириных днем 23 октября. Он страдал аутизмом, потому не мог попросить о помощи.

Его искали сотрудники полиции и волонтеры, всего более 200 человек, которые обходили лесной массив, дворы, подвалы домов, торгово-развлекательные комплексы, раздавали ориентировки с приметами разыскиваемого.

В понедельник поиски остановили. "Его тело было обнаружено в реке Миасс, когда в районе моста на улице Северо-Крымской координаторы "Легион-Спаса" проводили обследование реки на лодке", — говорится в сообщении группы на странице в соцсети " ВКонтакте ".