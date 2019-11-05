Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T11:48Z
https://ria.ru/20191105/1560573767.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/35/1560573559_0:320:959:859_1036x0_80_0_0_6cf62a3cc0525d3541ff737c8805b07c.jpg
РИА Новости

Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым

09:11 05.11.2019 (обновлено: 11:48 05.11.2019)
5002
© Поисковый отряд "Легион-спас"Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
© Поисковый отряд "Легион-спас"
Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Жителя Челябинска Льва Холодилина, пропавшего почти две недели назад, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
По данным полиции, 21-летний мужчина ушел с парковки строительного рынка "Перекресток" на улице братьев Кашириных днем 23 октября. Он страдал аутизмом, потому не мог попросить о помощи.
Его искали сотрудники полиции и волонтеры, всего более 200 человек, которые обходили лесной массив, дворы, подвалы домов, торгово-развлекательные комплексы, раздавали ориентировки с приметами разыскиваемого.
В понедельник поиски остановили. "Его тело было обнаружено в реке Миасс, когда в районе моста на улице Северо-Крымской координаторы "Легион-Спаса" проводили обследование реки на лодке", — говорится в сообщении группы на странице в соцсети "ВКонтакте".
В региональном СК эту информацию пока не комментируют.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
4 ноября, 19:23РИА Новости
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
1318446
Обсудить 0
ГУ МВД по Челябинской областиЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Слитки золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Вид на улицу Баумана в Казани
Названы российские города с лучшими дорогами
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале полиция проверит данные о дебоше в сауне начальника райотдела МВД
Экоактивистка Грета Тунберг
Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Подозрительный человек в темном переулке
Можно ли защитить себя от сталкера, превращающего жизнь в ад
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния