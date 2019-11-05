Московский планетарий получил копию телескопа Ломоносова

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Московский планетарий к своему 90-летию получил копию шестиметрового телескопа, через который смотрел на звезды Михаил Ломоносов, сообщила в интервью РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева

Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года.

"Недавно у нас появился экспонат "Труба Ломоносова". Он пополнил коллекцию действующих макетов старинных телескопов", - сказала Рублева, уточнив, что оригинал хранится в Кунсткамере.

Она отметила, что конструкция инструмента очень простая, но интересная. Он представляет собой телескопическую трубу, которая раздвигается на шесть метров и дает увеличение в 36 раз. Причем в "Парке неба" Московского планетария есть современный небольшой телескоп, который астрономы называют "искатель" или "гид". По словам Рублевой, он при увеличении в 30 раз дает примерно ту же картинку, которую наблюдали исследователи сотни лет назад.

Также сотрудники планетария воссоздали телескоп Галилео Галилея, оригинал которого хранится во Флоренции. Есть в планетарии и уменьшенная (один к двадцати) копия громадного телескопа Уильяма Гершеля и небольшой телескоп Исаака Ньютона.

С помощью современного оборудования в планетарии можно посмотреть на Луну, планеты солнечной системы и их спутники, кольца Сатурна. Кроме того, из планетария наблюдают двойные звезды и туманности.