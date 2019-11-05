Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T10:03Z
https://ria.ru/20191105/1560573506.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149958/81/1499588169_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_6c939bfc807ba05931a3a025cf716531.jpg
РИА Новости

Московский планетарий получил копию телескопа Ломоносова

09:03 05.11.2019 (обновлено: 10:03 05.11.2019)
161
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМосковский планетарий
Московский планетарий
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Московский планетарий. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Московский планетарий к своему 90-летию получил копию шестиметрового телескопа, через который смотрел на звезды Михаил Ломоносов, сообщила в интервью РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года.
"Недавно у нас появился экспонат "Труба Ломоносова". Он пополнил коллекцию действующих макетов старинных телескопов", - сказала Рублева, уточнив, что оригинал хранится в Кунсткамере.
Она отметила, что конструкция инструмента очень простая, но интересная. Он представляет собой телескопическую трубу, которая раздвигается на шесть метров и дает увеличение в 36 раз. Причем в "Парке неба" Московского планетария есть современный небольшой телескоп, который астрономы называют "искатель" или "гид". По словам Рублевой, он при увеличении в 30 раз дает примерно ту же картинку, которую наблюдали исследователи сотни лет назад.
Также сотрудники планетария воссоздали телескоп Галилео Галилея, оригинал которого хранится во Флоренции. Есть в планетарии и уменьшенная (один к двадцати) копия громадного телескопа Уильяма Гершеля и небольшой телескоп Исаака Ньютона.
Московский планетарий
Вчера, 03:13Религия и мировоззрение
В Московском планетарии рассказали об атеистической пропаганде в СССР
С помощью современного оборудования в планетарии можно посмотреть на Луну, планеты солнечной системы и их спутники, кольца Сатурна. Кроме того, из планетария наблюдают двойные звезды и туманности.
"На Луну можно смотреть, не отрываясь очень и очень долго. Я удивляюсь все время. На ней ничего не происходит, она не меняется, видна лишь одна сторона, но смотреть очень интересно. Мы видим горы, кратеры. Это другой мир и мы видим его как будто совсем рядом. Мне кажется, это людей привлекает", - рассказала Рублева.
Читайте полный текст интервью>>
510000
Обсудить 3
Фаина РублеваКосмос - РИА НаукаМосковский планетарийМосква
Рекомендуем
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Новый корабль Boeing не безопасен для экипажа, считает российский космонавт
Международная космическая станция
Космический грузовик Cygnus прибыл на МКС
Здание ОАО Дальневосточный завод Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Работников оборонного ДВЗ "Звезда" возвращают на полную рабочую неделю
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся
Вид на реку Амазонку с борта МКС
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о признании Трампом угрозы со стороны Китая
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Московский Кремль
В Москве наградят представителей туристической индустрии и отельеров
Слитки золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота
Джоэл Росарио учавствует в скачках Breeders' Cup на лошади Ковфефе. 2 ноября 2019
Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
В Министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа
Московский планетарий
В Московском планетарии рассказали про метеорный поток Тауриды
Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния