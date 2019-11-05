В Москве наградят представителей туристической индустрии и отельеров

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Премию "Путеводная звезда" присудят в Москве лучшим представителям туристической и гостиничной индустрии, сообщается на сайте мэра столицы.

"В Москве начался прием заявок на премию "Путеводная звезда", учрежденную Комитетом по туризму. Ежегодно ее вручают лучшим столичным отелям, ресторанам и кафе, транспортным компаниям и компаниям в сфере въездного туризма, а также лучшим культурно-досуговым проектам, детским объектам, средствам массовой информации, онлайн-приложениям, фестивалям и событийным мероприятиям", — говорится в сообщении.

Добавляется, что участвовать в премии могут как известные компании и бренды, так и новички. Лауреатов будут выбирать в 15 номинациях, которые объединили в пять категорий: "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Комфорт и впечатления", "Медиа". Кроме того, на сайте проекта "Активный гражданин" москвичи смогут выбрать лучшие фестивали и культурные проекты, а также лучшие объекты столицы для посещения с детьми.

На первом этапе голосования будет сформирован шорт-лист претендентов на победу. Лауреатов выберут на втором этапе, на заседании экспертного совета, где детально рассмотрят каждого из номинантов. Жюри будет учитывать расположение объектов, инфраструктуру, квалификацию персонала, экономические и другие показатели.