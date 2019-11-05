Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T09:08Z
https://ria.ru/20191105/1560573492.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153083/87/1530838758_0:53:1409:846_1036x0_80_0_0_00456f6046f980c1857552a578954194.jpg
РИА Новости
Туризм

В Москве наградят представителей туристической индустрии и отельеров

09:08 05.11.2019
135
© РИА Новости / Андрей ФинтисовМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Премию "Путеводная звезда" присудят в Москве лучшим представителям туристической и гостиничной индустрии, сообщается на сайте мэра столицы.
"В Москве начался прием заявок на премию "Путеводная звезда", учрежденную Комитетом по туризму. Ежегодно ее вручают лучшим столичным отелям, ресторанам и кафе, транспортным компаниям и компаниям в сфере въездного туризма, а также лучшим культурно-досуговым проектам, детским объектам, средствам массовой информации, онлайн-приложениям, фестивалям и событийным мероприятиям", — говорится в сообщении.
Добавляется, что участвовать в премии могут как известные компании и бренды, так и новички. Лауреатов будут выбирать в 15 номинациях, которые объединили в пять категорий: "Проживание", "Досуг", "Гастрономия", "Комфорт и впечатления", "Медиа". Кроме того, на сайте проекта "Активный гражданин" москвичи смогут выбрать лучшие фестивали и культурные проекты, а также лучшие объекты столицы для посещения с детьми.
На первом этапе голосования будет сформирован шорт-лист претендентов на победу. Лауреатов выберут на втором этапе, на заседании экспертного совета, где детально рассмотрят каждого из номинантов. Жюри будет учитывать расположение объектов, инфраструктуру, квалификацию персонала, экономические и другие показатели.
В этом году премию "Путеводная звезда" вручат уже в 20-й раз. Для юбилейной церемонии организаторы выбрали формат литературно-театральных чтений. Вечер проведут писатель и журналист Александр Цыпкин, а также актеры театра и кино Анна Михалкова и Евгений Стычкин.
Московский Кремль и храм Василия Блаженного
30 ноября 2018, 18:00РИА Новости
Определены лауреаты премии туриндустрии "Путеводная звезда"
000001
ТуризмТуризмГостиницыОтелиНовости - ТуризмМосква
Рекомендуем
Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым
Здание ОАО Дальневосточный завод Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Работников оборонного ДВЗ "Звезда" возвращают на полную рабочую неделю
Московский планетарий
Московский планетарий получил копию телескопа Ломоносова
Джоэл Росарио учавствует в скачках Breeders' Cup на лошади Ковфефе. 2 ноября 2019
Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа
Ситуация в Донбассе
Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
В Москве пять тысяч пар поженились на новых площадках для регистрации брака
Стенд компании Orsis
В российской оружейной компании прокомментировали срыв тендера в Армении
Вид на Бранденбургские ворота
В Германии назвали решение США выйти из Парижского соглашения "шагом назад"
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали граждане Азербайджана
Вид на улицу Баумана в Казани
Названы российские города с лучшими дорогами
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет в Кремле офицеров, получивших новые звания и должности
Простуженный мужчина
Тестостероновая бомба. Почему мужчины умирают чаще женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния