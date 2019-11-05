Диетолог назвала самые вредные сладости

По ее словам, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин". Диетолог также отметила, что не будут полезными и пончики. Их жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. В начинку добавляют химические вещества, которые имитируют вкус, а также красители неорганического происхождения. Поэтому Соломатина посоветовала не покупать сладости с ярким цветом и запахом.

"Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное — просто "бомба" для желудка", — предупредила врач.

Она также предостерегла от покупки импортного мармелада, который имеет яркий цвет и напоминает резинку. По словам врача, в таких сладостях используются химические загустители. Настоящий мармелад, как пояснила Соломатина, делается из агар-агара.

Вредны, по мнению врача, и газированные напитки.

"По сути это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси", — рассказала она.