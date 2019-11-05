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РИА Новости

Диетолог назвала самые вредные сладости

09:00 05.11.2019 (обновлено: 11:13 05.11.2019)
184906
CC0 / Pixabay/ Silviarita / Конфеты
Конфеты
CC0 / Pixabay/ Silviarita /
Конфеты. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
По ее словам, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин". Диетолог также отметила, что не будут полезными и пончики. Их жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. В начинку добавляют химические вещества, которые имитируют вкус, а также красители неорганического происхождения. Поэтому Соломатина посоветовала не покупать сладости с ярким цветом и запахом.
"Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное — просто "бомба" для желудка", — предупредила врач.
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Она также предостерегла от покупки импортного мармелада, который имеет яркий цвет и напоминает резинку. По словам врача, в таких сладостях используются химические загустители. Настоящий мармелад, как пояснила Соломатина, делается из агар-агара.
Вредны, по мнению врача, и газированные напитки.
"По сути это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси", — рассказала она.
Она отметила, что содержащаяся в газировке фосфорная кислота вымывает кальций из организма. Кроме того, в некоторых напитках содержится кофеин, а все газировки обладают низкой кислотностью.
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Елена СоломатинаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще бы госпожа врач сообщила где можно купить безопасные для здоровья сладости. Маргарин сейчас делают исключительно из пальмового масла, а не как раньше из животного жира и растительного масла. Владельцы почти всех крупных кондитерских фабрик выпускающих шоколад в России - это несколько западных корпораций. Все, что они делают - это суррогат из пальмового масла, сои и всякой химической дряни. У нас нет качественных и безопасных для здоровья сладостей в стране. И это факт.
5 ноября, 11:54
vvolumparta
95007013
Побольше бы такой правильной "пропаганды", просвещения. Хотя до конкретики дело не дойдёт, уж слишком много денег у иностранных фирм. "Не дерись с сильным, не судись с богатым" древняя мудрость.
5 ноября, 09:53
ИРИван Русский
1200103
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