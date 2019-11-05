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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:52 05.11.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 ноября украинские силовики пять раз открывали огонь по территории республики.
"За 4 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново и Донецкий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаЛуганскООНВ мире
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