В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

© Фото : представительство ЛНР в СЦКК Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 ноября украинские силовики пять раз открывали огонь по территории республики.

"За 4 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново и Донецкий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.