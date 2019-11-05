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РИА Новости

На северо-востоке Индии шесть человек пострадали при взрыве

08:50 05.11.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пятеро сотрудников полиции и один мирный житель получили ранения в результате взрыва, который произошел в понедельник в столице северо-восточного индийского штата Манипур городе Импхале, пишет журнал India Today.
Согласно его данным, самодельное взрывное устройство сработало на одной из торговых площадей города. Вскоре после случившегося полиция оцепила район взрыва и начала поиск преступников. Пострадавшие доставлены в больницы, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Скорая помощь, Индия
4 ноября, 14:59РИА Новости
Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
Издание напоминает, что в северо-восточных регионах Индии орудуют несколько экстремистских группировок. Пока ни одна из них не взяла на себя ответственность за сегодняшний теракт.
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МанипурИндияВ мире
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