Трамп подтвердил намерение продолжать диалог с КНДР

СЕУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, упомянув об этом в письме с соболезнованиями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину по поводу смерти его матери, сообщила президентская администрация РК.
Письмо Мун Чжэ Ину передал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе встречи на полях саммита АСЕАН+3, который проходит в Бангкоке.
В письме Трамп выразил соболезнования южнокорейскому президенту в связи с утратой, а также подтвердил приверженность усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова. "Я надеюсь, что я и господин президент сможем вместе двигаться к достижению общей цели по денуклеаризации КНДР и (достижению – ред.) мира на Корейском полуострове… США и Южная Корея неизменно прикладывают усилия, чтобы настал тот день, когда семьи к северу и к югу от демилитаризованной зоны могли воссоединиться", - говорится в послании.
Трамп также выразил сожаление, что мать Мун Чжэ Ина так и не смогла посетить свою малую родину на территории КНДР. Родители Мун Чжэ Ина жили в той части Кореи, которая теперь находится на территории КНДР, и были эвакуированы на юг в ходе Корейской войны 1950-53 годов.