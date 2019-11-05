Трамп подтвердил намерение продолжать диалог с КНДР

В письме Трамп выразил соболезнования южнокорейскому президенту в связи с утратой, а также подтвердил приверженность усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова. "Я надеюсь, что я и господин президент сможем вместе двигаться к достижению общей цели по денуклеаризации КНДР и (достижению – ред.) мира на Корейском полуострове… США и Южная Корея неизменно прикладывают усилия, чтобы настал тот день, когда семьи к северу и к югу от демилитаризованной зоны могли воссоединиться", - говорится в послании.