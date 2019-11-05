Верховный суд Индии потребовал прекратить сжигание стерни из-за смога

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Индии потребовал от правительств северных штатов Харьяна, Уттар-Прадеш и Пенджаб немедленно прекратить сжигание стерни на полях, которое за последнюю неделю привело к росту загрязнения воздуха в столице страны Нью-Дели до критического уровня.

"Если сжигание стерни продолжится, то все члены администраций этих регионов будут привлечены к ответственности", - заявил накануне Верховный суд, добавив, что невыполнение его решения грозит властям северных штатов "самыми серьезными последствиями".

Ранее ВС Индии ввел временный запрет на строительные работы в Нью-Дели, а также на использование дизельных генераторов для выработки электроэнергии. Кроме того, 4-15 ноября в индийской столице действуют ограничения на использование частных автомобилей.

Так, в этот период по четным календарным дням разрешено использовать только авто с четными номерами, а по нечетным – с нечетными. Исключения действуют для женщин, которые ездят в одиночку, а также для автомобилей, отвозящих детей в школу и забирающих их. Власти города не исключают, что эти ограничения могут быть продлены после 15 ноября.

В ноябре качество атмосферы в Нью-Дели, который и без того считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. В воздухе в разы возрастает концентрация мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5). Основная причина заключается в том, что осенью крестьяне начинают жечь стерню на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах, и этот дым провоцирует сильнейшее загрязнение воздуха расположенного в низине города, погружая его в непроницаемый смог.

Как сообщалось ранее, в воскресенье Индекс качества воздуха (AQI) здесь уже было попросту невозможно измерить, так как у установленных на улицах регистраторов трехзначное табло, и все они застыли на показателе 999 (при норме 0-50).

Эксперты системы мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), входящей в подчинение министерства землеведения Индии, ранее сообщили о росте числа очагов возгорания жнивья в штатах Пенджаб и Харьяна на 90% менее чем за три дня. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать пожнивные остатки, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.