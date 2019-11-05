Верховный суд Индии потребовал прекратить сжигание стерни из-за смога

"Если сжигание стерни продолжится, то все члены администраций этих регионов будут привлечены к ответственности", - заявил накануне Верховный суд, добавив, что невыполнение его решения грозит властям северных штатов "самыми серьезными последствиями".
Ранее ВС Индии ввел временный запрет на строительные работы в Нью-Дели, а также на использование дизельных генераторов для выработки электроэнергии. Кроме того, 4-15 ноября в индийской столице действуют ограничения на использование частных автомобилей.
Так, в этот период по четным календарным дням разрешено использовать только авто с четными номерами, а по нечетным – с нечетными. Исключения действуют для женщин, которые ездят в одиночку, а также для автомобилей, отвозящих детей в школу и забирающих их. Власти города не исключают, что эти ограничения могут быть продлены после 15 ноября.
18 сентября, 16:05РИА НовостиВ Малайзии около полутора тысяч школ закрылись из-за смога
В ноябре качество атмосферы в Нью-Дели, который и без того считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. В воздухе в разы возрастает концентрация мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5). Основная причина заключается в том, что осенью крестьяне начинают жечь стерню на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах, и этот дым провоцирует сильнейшее загрязнение воздуха расположенного в низине города, погружая его в непроницаемый смог.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Индекс качества воздуха (AQI) здесь уже было попросту невозможно измерить, так как у установленных на улицах регистраторов трехзначное табло, и все они застыли на показателе 999 (при норме 0-50).
Эксперты системы мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), входящей в подчинение министерства землеведения Индии, ранее сообщили о росте числа очагов возгорания жнивья в штатах Пенджаб и Харьяна на 90% менее чем за три дня. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать пожнивные остатки, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.
Согласно официальным данным, каждый год ядовитый смог на севере Индии убивает не менее миллиона человек.