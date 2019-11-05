В Минздраве рассказали о воздействии табачного дыма на зрение у детей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые Китайского университета в Гонконге пришли к выводу, что пассивное курение приводит к патологическим изменениям глаз у детей, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.
В своем Telegram-канале он сообщил, что ученые обследовали 1,4 тысячи детей в возрасте шести — восьми лет и установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении вызывает истончение сосудистой оболочки глаза. При этом тяжесть воздействия связана с числом курильщиков в семье и частотой курения. По его словам, данные опубликованы в октябрьском выпуске журнала JAMA Ophthalmology.
"Поэтому в следующий раз перед тем, как посетовать на школу и гаджеты как главные угрозы для глаз детей, подумайте, не курите ли вы при них", — отметил Салагай.
Он также добавил, что курение в присутствие ребенка имеет и негативный психологический эффект, когда родители говорят ребенку не курить, но курят сами.
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"В общем, еще один хороший повод освободиться от этой болезненной зависимости. Будьте здоровы и хорошего начала рабочей недели!" — добавил замминистра.