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РИА Новости

В российской оружейной компании прокомментировали срыв тендера в Армении

08:28 05.11.2019 (обновлено: 13:12 05.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Orsis
Стенд компании Orsis
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Военная продукция компании ORSIS, с которой она участвовала в сорванном тендере ВС Армении, неоднократно успешно испытывалась армянскими военнослужащими и не вызывала вопросов у местных специалистов, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель компании.
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил журналистам, что в деле, связанном с российской компанией ORSIS (входит в группу "Промтехнологии"), было совершено "преступное деяние", подробности которого должно выяснить следствие. При этом он утвердительно ответил на вопрос, существует ли экспертное заключение о том, что "компания пыталась наладить поставки охотничьего оснащения вместо военного".

"Спекуляции относительно назначения изделий совершенно безосновательны. Подобные вопросы решаются путем испытаний и соответствия ТТХ требуемым, а не ссылками на экспертов, чьи знания вызывают вопросы. Отметим, что продукция, предлагаемая нашей компанией, много раз проходила успешные испытания в Армении. В последний раз они были проведены в декабре 2018 года, где изделия показали себя с наилучшей стороны", — заявил представитель ORSIS.

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В компании отметили, что "преступное деяние", которое упомянул Тоноян, было выявлено по факту обращения юриста, представляющего интересы ORSIS, в Следственный комитет Армении.

"Это было сделано в силу того, что с нас безосновательно требуют выплату по банковской гарантии, а Министерство обороны (Армении. — Прим. ред.) игнорирует официальные запросы с просьбой о встрече для выяснения обстоятельств случившегося", — пояснил собеседник агентства.

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что уголовное дело по статье 376 Уголовного кодекса Армении ("Халатное отношение к службе") было возбуждено после срыва тендера Минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания.
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Впоследствии данную информацию РИА Новости официально подтвердили в армянском военном ведомстве. В настоящее время данное дело ведет Главное военное следственное управление по расследованию особо важных дел СК Армении.
Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства, в котором говорилось, что заявка на участие ORSIS в тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" ВС Армении. Минпромторг России также попросил Тонояна разобраться в данной ситуации.
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Давид ТоноянРоссияАрменияВ мире
Популярные комментарии
Такие они, армяне. Вильнули в сторону американцев. Эти винтовки, сами американцы признают лучшими.
5 ноября, 09:06
Арсений Понфиленко
2010000
Не надёжные партнёры эти армяне.
5 ноября, 09:22
Стас Титов
1100000
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