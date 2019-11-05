В Кузбассе арестовали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Кемеровской области арестовали двух жителей города Белово, подозреваемых в арестовали двух жителей города Белово, подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева, сообщил РИА Новости представитель суда.

Следственный комитет рассказали о задержании. Ранее официальный МВД Ирина Волк ирассказали о задержании.

© Фото : Следственный комитет России Следственные действия на территории приусадебного участка частного жилого дома бывшего главы Киселевска © Фото : Следственный комитет России Следственные действия на территории приусадебного участка частного жилого дома бывшего главы Киселевска

Как уточнили в СК, в ночь на 1 ноября один из задержанных сыграл роль водителя: он доставил сообщников к дому Лаврентьева и ожидал их в километре от места преступления.

"По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей", — уточнила Волк.

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Убийство Сергея Лаврентьева

Бывшего 59-летнего чиновника застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.

По данным следствия, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела. СК рассматривает в качестве приоритетной версию о попытке разбойного нападения.