В Кузбассе арестовали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Кемеровской области арестовали двух жителей города Белово, подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее официальный МВД Ирина Волк и Следственный комитет рассказали о задержании.
© Фото : Следственный комитет РоссииСледственные действия на территории приусадебного участка частного жилого дома бывшего главы Киселевска
© Фото : Следственный комитет России
Следственные действия на территории приусадебного участка частного жилого дома бывшего главы Киселевска
Как уточнили в СК, в ночь на 1 ноября один из задержанных сыграл роль водителя: он доставил сообщников к дому Лаврентьева и ожидал их в километре от места преступления.
"По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей", — уточнила Волк.
Убийство Сергея Лаврентьева
Бывшего 59-летнего чиновника застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.
По данным следствия, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела. СК рассматривает в качестве приоритетной версию о попытке разбойного нападения.
Сергей Лаврентьев руководил Киселевским городским округом с 2003 года. Летом 2018-го депутаты горсовета переназначили его на эту должность, однако в ноябре чиновник подал в отставку, на посту его сменил Максим Шкарабейников.