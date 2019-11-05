Погода в Москве может побить столетний температурный рекорд

Ранее ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд, при этом в столице будут идти дожди. Синоптик уточнил, что рекорд для этого дня - плюс 10,3 градуса - был установлен в 1922 году, то есть 97 лет назад.