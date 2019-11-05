Погода в Москве может побить столетний температурный рекорд

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рекордное потепление ждёт москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, ожидаются небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд, при этом в столице будут идти дожди. Синоптик уточнил, что рекорд для этого дня - плюс 10,3 градуса - был установлен в 1922 году, то есть 97 лет назад.
"Погода будет облачная, пройдут небольшие дожди. В Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области плюс 9-14 градусов тепла", - сообщил Леус, добавив, что рекорд тепла может быть побит.
По его словам, атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый.