Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая

ШАНХАЙ, 5 ноя – РИА Новости. Торговое соглашение Торговое соглашение Китая США , которого стороны уже долгое время пытаются добиться, должно учитывать интересы не только двух сторон, но также и других стран, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров (CIIE).

"В торговой войне есть только проигравшие… Мы стали свидетелями того, к чему привел торговый конфликт двух крупнейших экономик мира, какой ущерб он уже нанес мировой экономике. Мы надеемся, что в конечном счете будет достигнуто соглашение для урегулирования (торговых - ред.) трений с учетом интересов двух сторон и их партнеров, включая Евросоюз", - отметил Макрон.

Он также призвал Китай ускорить упрощение процедур доступа на рынок для иностранных компаний, сделать их более прозрачными, чтобы компании, желающие работать на китайском рынке, шли на этот шаг с уверенностью. Также он отметил необходимость создать условия для защиты прав интеллектуальной собственности компаний, равные условия на рынке и равный доступ к субсидиям с китайскими компаниями.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября, Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.