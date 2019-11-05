В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР

Между тем, Япония склоняется к тому, что в прошлый четверг были произведены пуски баллистических ракет, в то время как про пуски от 24 августа и 10 сентября ее военные считали, что была испытана ракета малой дальности на твердом топливе. Сама Северная Корея назвала их испытанием "сверхкрупной реактивной системы залпового огня".