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РИА Новости

В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР

06:52 05.11.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи 31 октября, относятся к той же новой модификации, которая уже была опробована этой страной 24 августа и 10 сентября, заявил журналистам министр обороны Японии Таро Коно.
"Два пуска были произведены с интервалом в 3 минуты. Мы считаем, что это один и тот же тип", - приводит слова министра агентство Киодо.
Между тем, Япония склоняется к тому, что в прошлый четверг были произведены пуски баллистических ракет, в то время как про пуски от 24 августа и 10 сентября ее военные считали, что была испытана ракета малой дальности на твердом топливе. Сама Северная Корея назвала их испытанием "сверхкрупной реактивной системы залпового огня".
В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.
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С мая этого года Северная Корея провела уже 12 пусков баллистических ракет и реактивных снарядов.
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Таро КоноМинистерство обороны ЯпонииКНДРЯпонияБезопасностьВ мире
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