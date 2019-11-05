СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье

Как стало известно, тела детей были найдены в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское Приморского края.

"Дело возбуждено по статье 109 части 3 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в целях дачи правовой оценки действиям органов профилактики организовано проведение процессуальной проверки по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 293 УК России.

На месте происшествия проведен осмотр. По предварительной версии, причиной гибели детей стало утопление.