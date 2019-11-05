СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в связи с обнаружением тел трехлетней девочки и семилетнего мальчика в Спасском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК.
Как стало известно, тела детей были найдены в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское Приморского края.
"Дело возбуждено по статье 109 части 3 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в целях дачи правовой оценки действиям органов профилактики организовано проведение процессуальной проверки по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 293 УК России.
На месте происшествия проведен осмотр. По предварительной версии, причиной гибели детей стало утопление.
В СК уточнили, что проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.