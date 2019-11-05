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РИА Новости

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены

06:49 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МЧС России. Архивное фото
УФА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии, также пострадали трое мужчин, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на вторник в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики, где загорелся одноэтажный дом площадью 54 квадратных метров.
"После тушения пожара обнаружены погибшие, женщина 1990 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения. В результате пожара также пострадали трое взрослых мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения, для оказания необходимой помощи мужчины доставлены в Татышлинскую центральную больницу", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство отмечает, что на место происшествия выехали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин.
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"Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России",- говорится в сообщении спасателей.
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