Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии, также пострадали трое мужчин, они госпитализированы, сообщает Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии, также пострадали трое мужчин, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на вторник в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики, где загорелся одноэтажный дом площадью 54 квадратных метров.

"После тушения пожара обнаружены погибшие, женщина 1990 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения. В результате пожара также пострадали трое взрослых мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения, для оказания необходимой помощи мужчины доставлены в Татышлинскую центральную больницу", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Ведомство отмечает, что на место происшествия выехали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин и заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин.