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РИА Новости

В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко

06:47 05.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в рамках встречи "парламентской двадцатки" передал спикеру палаты советников Акико Санто послание от председателя СФ Валентины Матвиенко.
"Находясь в Японии на встрече парламентской "двадцатки", провёл ряд двусторонних встреч. Передал спикеру палаты советников госпоже Санто послание В.И. Матвиенко", - написал Косачев в Facebook.
Сенатор добавил, что также обсудил межпарламентское взаимодействие с генсеком парламентской фракции ЛДПЯ Хиросигэ Сэко, с председателем комитета по международным делам Цунэо Китамурой и с "одним из лидеров "российской темы" в японском истеблишменте" Мунэо Судзуки.
По словам Косачева, встречи прошли весьма продуктивно.
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Сенатор добавил, что следующий год в двусторонних отношениях, по решению по решению президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, будет посвящен межрегиональным обменам.
В состав делегации Государственной Думы на встрече "парламентской двадцатки" в Токио вошли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, координатор группы по связям с парламентом Японии Евгений Шулепов.
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Леонид СлуцкийХиросигэ СэкоПарламент ЯпонииЯпонияРоссияТокиоFacebook, Inc.Политика
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