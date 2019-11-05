В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в рамках встречи "парламентской двадцатки" передал спикеру палаты советников Акико Санто послание от председателя СФ Валентины Матвиенко

"Находясь в Японии на встрече парламентской "двадцатки", провёл ряд двусторонних встреч. Передал спикеру палаты советников госпоже Санто послание В.И. Матвиенко", - написал Косачев в Facebook

Сенатор добавил, что также обсудил межпарламентское взаимодействие с генсеком парламентской фракции ЛДПЯ Хиросигэ Сэко, с председателем комитета по международным делам Цунэо Китамурой и с "одним из лидеров "российской темы" в японском истеблишменте" Мунэо Судзуки.

По словам Косачева, встречи прошли весьма продуктивно.

Сенатор добавил, что следующий год в двусторонних отношениях, по решению по решению президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, будет посвящен межрегиональным обменам.