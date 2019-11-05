"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив

Члены экипажа судна "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию. Архивное фото

Члены экипажа судна "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Учебный парусник " Учебный парусник " Паллада ", участвующий в кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства , прошёл Сангарский пролив и вышел в Тихий океан, сообщается на официальном сайте экспедиции.

Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо соединяет Японское море с Тихим океаном. Ширина пролива 18—110 километров, длина — 96 километров.

"Во время перехода находящиеся на борту корабля курсанты получили бесценный опыт при дублировании обязанностей вахтенных офицеров и вахтенных штурманов экипажа при прохождении пролива. Данный район является зоной интенсивного судоходства, и прохождение по нему регламентировано специальными правилами и картами", - говорится в сообщении.

На морском участке нет мест, совершенно закрытых от ветра. Основное течение направлено с запада на восток, скорость течения в середине пролива — около 3 узлов. Течение часто разветвляется на несколько отдельных струй, периодически меняющих своё направление. Это требует особого внимания и профессионализма от экипажа корабля.