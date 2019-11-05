"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Учебный парусник "Паллада", участвующий в кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, прошёл Сангарский пролив и вышел в Тихий океан, сообщается на официальном сайте экспедиции.
Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо соединяет Японское море с Тихим океаном. Ширина пролива 18—110 километров, длина — 96 километров.
"Во время перехода находящиеся на борту корабля курсанты получили бесценный опыт при дублировании обязанностей вахтенных офицеров и вахтенных штурманов экипажа при прохождении пролива. Данный район является зоной интенсивного судоходства, и прохождение по нему регламентировано специальными правилами и картами", - говорится в сообщении.
На морском участке нет мест, совершенно закрытых от ветра. Основное течение направлено с запада на восток, скорость течения в середине пролива — около 3 узлов. Течение часто разветвляется на несколько отдельных струй, периодически меняющих своё направление. Это требует особого внимания и профессионализма от экипажа корабля.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начнется для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическую.