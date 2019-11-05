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РИА Новости

Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

05:45 05.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Телеведущего Максима Галкина и его жену певицу Аллу Пугачеву вновь отказались вызывать в суд в качестве свидетелей по делу о покушении на артиста Филиппа Киркорова, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.
Отмечается, что в Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года. В начале марта этого года четырем россиянам уже предъявляли обвинение, после которого один из предполагаемых злоумышленников Хидирнеби Казуев заявил, что планировал не теракт, а заказное убийство с подачи "ревновавшего" Галкина. Тогда Гададов внес всех трех звезд эстрады в список свидетелей, однако ему в ходатайстве отказали.
По информации газеты, получив новую версию обвинения, защита вновь попросила вызвать в суд Пугачеву, Галкина и Киркорова, однако и в этот раз следствие отказалось вносить знаменитостей в список свидетелей.
По словам Гададова, недавно дело ушло в суд, дата его рассмотрения еще не назначена.
Телеведущий Максим Галкин
13 марта, 12:44РИА Новости
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
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Шоу-бизнесМаксим ГалкинФилипп КиркоровАлла ПугачеваРоссияМахачкалаПроисшествия
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