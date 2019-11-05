Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Отмечается, что в Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года. В начале марта этого года четырем россиянам уже предъявляли обвинение, после которого один из предполагаемых злоумышленников Хидирнеби Казуев заявил, что планировал не теракт, а заказное убийство с подачи "ревновавшего" Галкина. Тогда Гададов внес всех трех звезд эстрады в список свидетелей, однако ему в ходатайстве отказали.