В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма

СЕУЛ, 5 ноя – РИА Новости. Присутствие КНДР в списке спонсоров терроризма в докладе Госдепартамента США о террористической активности в мире за 2018 год является "серьезной провокацией", говорится в заявлении МИД КНДР.
В докладе Госдепа КНДР названа в числе стран, которые продолжают спонсировать террористическую деятельность.
"В докладе Госдепартамента США о террористической активности в мире за 2018 год, который был опубликован 1 ноября, вновь названа КНДР. Это явно показывает, что США погрязли в характерной неприязни и по-прежнему ведут враждебную политику в отношении КНДР. МИД КНДР осуждает данный доклад, пронизанный всяческой ложью и выдумками, как серьезную политическую провокацию и не признает его", - говорится в заявлении МИД, текст которого опубликован на сайте северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Представитель МИД добавил, что КНДР против любых проявлений терроризма и какой-либо его поддержки.
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Доклад о террористической активности в мире публикуется Госдепартаментом США ежегодно, в нем анализируется ситуация в сфере угроз и борьбы с терроризмом в отдельных странах.
Как утверждается в докладе Госдепа за 2018 год, КНДР была признана государством-спонсором терроризма в 1988 году главным образом из-за ее участия в бомбардировке пассажирского рейса Korean Airlines в 1987 году. КНДР была вычеркнута из списка в 2008 году, но в 2017 году вновь внесена в него, после того как США определили, что с 2008 года Северная Корея неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма.