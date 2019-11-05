В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма

СЕУЛ, 5 ноя – РИА Новости. Присутствие Присутствие КНДР в списке спонсоров терроризма в докладе Госдепартамента США о террористической активности в мире за 2018 год является "серьезной провокацией", говорится в заявлении МИД КНДР.

В докладе Госдепа КНДР названа в числе стран, которые продолжают спонсировать террористическую деятельность.

"В докладе Госдепартамента США о террористической активности в мире за 2018 год, который был опубликован 1 ноября, вновь названа КНДР. Это явно показывает, что США погрязли в характерной неприязни и по-прежнему ведут враждебную политику в отношении КНДР. МИД КНДР осуждает данный доклад, пронизанный всяческой ложью и выдумками, как серьезную политическую провокацию и не признает его", - говорится в заявлении МИД, текст которого опубликован на сайте северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Представитель МИД добавил, что КНДР против любых проявлений терроризма и какой-либо его поддержки.

Доклад о террористической активности в мире публикуется Госдепартаментом США ежегодно, в нем анализируется ситуация в сфере угроз и борьбы с терроризмом в отдельных странах.