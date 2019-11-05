В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство

КОБАНИ (Сирия), 5 ноя - РИА Новости. Сельское хозяйство близ населенного пункта Кобани на севере Сельское хозяйство близ населенного пункта Кобани на севере Сирии , где территорию патрулирует военная полиция ВС РФ , постепенно возрождается, заявил офицер военной полиции ВС РФ Александр Секретарев.

"Проезжая несколько населенных пунктов и городов, мы видим, что жизнь мирная налаживается, люди возвращаются в свои дома, пашут землю, пасут скот, открываются магазины. То есть все говорит о том, что жизнь здесь налаживается. То есть стабильность более или менее уже приходит", - сказал Секретарев журналистам.

В результате ежедневного патрулирования российской военной полиции, местные жители вернулись в деревни и уже работают на полях. Ранее населенные пункты в районе города Кобани пустовали.

Сейчас поля уже засеяны пшеницей, растут рощи плодовых деревьев и кустарников. Фермеры собирают урожай и отвозят продукты на рынки. Местные жители отмечают, что с момента появления российских патрулей, которые каждый день проделывают маршрут в 160 километров вокруг города, в окрестностях стало значительно спокойнее. Жители даже обращаются к российским военным, в случае если находят на полях взрывные устройства.

Местный житель Рафаиль Фелилалли заявил журналистам, что сельскохозяйственные работы начали всего 10 дней назад.

"Очень много времени потеряли, сейчас холода приходят, и земля становится тверже. Я прохожу тут на тракторе по два раза, чтоб глубже вспахать", - сказал он.

Еще один местный фермер Омар Биль-Корани признался, что ранее было невыносимо, с приходом террористов пришлось бежать, бросив все.