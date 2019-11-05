В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство

КОБАНИ (Сирия), 5 ноя - РИА Новости. Сельское хозяйство близ населенного пункта Кобани на севере Сирии, где территорию патрулирует военная полиция ВС РФ, постепенно возрождается, заявил офицер военной полиции ВС РФ Александр Секретарев.
"Проезжая несколько населенных пунктов и городов, мы видим, что жизнь мирная налаживается, люди возвращаются в свои дома, пашут землю, пасут скот, открываются магазины. То есть все говорит о том, что жизнь здесь налаживается. То есть стабильность более или менее уже приходит", - сказал Секретарев журналистам.
В результате ежедневного патрулирования российской военной полиции, местные жители вернулись в деревни и уже работают на полях. Ранее населенные пункты в районе города Кобани пустовали.
Сейчас поля уже засеяны пшеницей, растут рощи плодовых деревьев и кустарников. Фермеры собирают урожай и отвозят продукты на рынки. Местные жители отмечают, что с момента появления российских патрулей, которые каждый день проделывают маршрут в 160 километров вокруг города, в окрестностях стало значительно спокойнее. Жители даже обращаются к российским военным, в случае если находят на полях взрывные устройства.
Местный житель Рафаиль Фелилалли заявил журналистам, что сельскохозяйственные работы начали всего 10 дней назад.
"Очень много времени потеряли, сейчас холода приходят, и земля становится тверже. Я прохожу тут на тракторе по два раза, чтоб глубже вспахать", - сказал он.
Еще один местный фермер Омар Биль-Корани признался, что ранее было невыносимо, с приходом террористов пришлось бежать, бросив все.
"Эта земля непростая, за ней нужен постоянный уход, чтобы собрать хороший урожай. Не знаю, что мы сможем собрать в этот раз... Спасибо военной полиции, спасибо России, спасибо, что не бросили нас. Мы - крестьяне, мы не военные, мы не хотим воевать. Мы хотим возделывать земли и кормить свои семьи", - подчеркнул Биль-Корани.
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