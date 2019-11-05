В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах

МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Чилийский Национальный институт прав человека обновил данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя почти три недели беспорядков в больницах находятся 1659 человек, более половины из них - с огнестрельными ранениями.

"Цифры собраны непосредственно Национальным институтом прав человека в ходе наблюдений за демонстрациями, полицейскими участками и медицинскими центрами с 17 октября до 12.00 часов 4 ноября 2019 года", - говорится в пояснении к таблице с данными, опубликованной в Twitter правозащитников.

Согласно информации института, 849 пострадавших в больницах находятся с огнестрельными ранениями, у 160 человек травмы глаз.

За участие в беспорядках, по данным правозащитников, были задержаны 4364 человека, включая 670 женщин и 479 несовершеннолетних.

По информации властей, в ходе столкновений погибли 19 человек, включая пятерых сотрудников сил правопорядка и минобороны. Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне непрекращающихся протестов в стране сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.