В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Судно вновь вышло на поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки.
На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Только что вышло специальное судно с тремя членами экипажа на борту для поиска", - сказал собеседник.
"Спасатели сегодня проводят водолазные работы, погода позволяет", - добавил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".