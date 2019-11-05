Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T05:34Z
https://ria.ru/20191105/1560571546.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156051/97/1560519705_0:0:1200:675_1036x0_80_0_0_b0524e76ef06a6f5bc39103b5599b2e9.jpg
РИА Новости

В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере

04:40 05.11.2019 (обновлено: 05:34 05.11.2019)
234
© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
Танкер "Залив Америка", на котором взорвался газ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Судно вновь вышло на поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель инспекции портнадзора Находки.
На танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Только что вышло специальное судно с тремя членами экипажа на борту для поиска", - сказал собеседник.
"Спасатели сегодня проводят водолазные работы, погода позволяет", - добавил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Вчера, 03:03РИА Новости
Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
020000
Обсудить 0
Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФВладивостокНаходкаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Омбудсмен окажет помощь россиянину, который вывез детей из Швеции
Самолет Boeing 737-800 в небе
В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Стенд компании Росатом
Росатом раскрыл, как СССР преодолевал дефицит плутония для атомных бомб
Индейцы Бразилии
В Бразилии индейцев будут обучать самообороне после убийства их лидера
Прохожий во время дождя на Красной площади
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
Полицейский автомобиль
На Камчатке проверяют данные об избиении женщиной малолетнего ребенка
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
Началась погрузка последней партии белух из "китовой тюрьмы"
Советский разведчик Рихард Зорге
Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
Агенты ФБР в Калифорнии
В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей
Певица Ева Польна
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Актер Мэттью Макконахи на 65-ом Каннском кинофестивале
Мэтью Макконахи помог накормить пострадавших от пожаров в Калифорнии
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния